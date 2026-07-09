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Что мы лечим

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Вся диагностика и лечение в одном здании

Лечение нехирургическое, без операций

Первая в СССР и Украине клиника вертеброневрологии

В 250 м от метро Дарница. Своя парковка

Безопасность и комфорт ваших визитов

Сообщаем, что клиника работает стабильно и в штатном режиме. ✅ Всегда есть свет: работаем на автономных источниках питания. ✅ Всегда тепло: обеспечиваем комфортную температуру в помещении. Не откладывайте заботу о себе. Ждем вас!

Направления лечения

Неврология
Неврология
Вертеброневрология
Вертеброневрология
Травматология-ортопедия
Травматология-ортопедия
Вертебрология
Вертебрология
Ревматология
Ревматология
Реабилитация
Реабилитация
Кардиология
Кардиология
Гинекология
Гинекология
Урология
Урология

Диагностика

МРТ
УЗИ
Рентген
Кардиология
Денситометрия
Гинекология
Лаборатория
МРТ
Мы проводим МРТ диагностику
Наше оборудование
УЗИ
Мы проводим УЗИ диагностику
Наше оборудование

GE LOGIQ F8 General Electric Co


Philips AFFINITY 50

Рентген
Мы проводим рентген
Наше оборудование

Цифровой рентгеновский диагностический комплекс «Radspeed» производства фирмы SHIMADZU

Кардиология
Кардиология
Денситометрия
Денситометрия
Гинекология
Гинекология
Лаборатория
Лабораторная диагностика
  • - Исследования бактериологические
  • - Исследования крови
  • - Биохимические исследования крови
  • - Серологические исследования
  • - Иммунологические исследования
  • - Гормональные исследования
  • - Исследования методом полимеразной цепной реакции ПЦР (полимеразная цепная реакция)
  • - Исследования мочи
  • - Исследования выделений
  • - Исследования фекалий

Наши преимущества

Своя парковка, кафе, климат-контроль с кондиционированием, логистика приема и обследования. 200 метров от метро «Дарница»
Центр «Меддиагностика» многие годы был диагностическим Центром кафедры неврологии и реабилитационной медицины Национального медицинского университета
МРТ 1.5 тесла, цифровой рентген и парк УЗИ оборудования от ведущих производителей Японии, США и Европы
Врачи неврологи, ортопеды-травматологи, ревматологи, кардиологи, диагносты-радиологи. Доктора со стажем работы более 20 лет с высшими аттестационными квалификационными категориями, кандидаты и доктора медицинских наук

Отзывы

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Наши врачи
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Ассистент врача по аппаратной диагностике
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врач УЗИ
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Врач, акушер-гинеколог, УЗИ
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Врач невролог, сомнолог
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Кандидат медицинских наук, врач кардиолог
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