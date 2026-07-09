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K M Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Хто допоможе обійтись без операції через міжхребцеву грижу? Моя історія дуже повчальна, тому хочу нею поділитись. Сім років тому через біль в спині я звернувся до нейрохірургів. Чому до них? Бо на МРТ у мене виявили велику міжхребцеву грижу. Крім того, під час ходіння я перестав відчувати п’ятку, вона навіть не трималась, а «шльопала». А це, як сказали лікарі, дуже загрозливий симптом. Він свідчить про порушення роботи нервів, від яких залежить робота всього хребта. Наполягали на терміновій операції , призначили день і час. Я, звісно, погодився, тому що звик довіряти фахівцям. Що мене вберегло від цього кроку? Збіг обставин. Коли вже оформляв документи в стаціонар, зустрів знайому, яка порадила перевірити, чи дійсно обійтись без операції неможливо. Вона ж дала контакти відомого лікаря, доктора медичних наук професора Володимира Гонгальського (керівника клініки «Меддіагностика»). Я одразу записався і поїхав у цю клініку. Це вберегло мене від непотрібної операції. Проаналізувавши мої знімки, лікар сказав, що в подібних випадках, за даними міжнародної статистики, операція буває потрібна в 2% випадків. Але моя ситуація не безнадійна. Володимир Володимирович виконав певні маніпуляції на хребті, зробив ін’єкції – і я одразу відчув полегшення. Потім розписав схему лікування на кілька тижнів, під час яких я приймав препарати і ходив на процедури в «Меддіагностику». А надалі лікар порекомендував зробити своєю звичкою щоденні вправи для м’язів хребта. Я дотримуюсь цієї рекомендації сім років, намагаюсь піднімати важкі предмети тільки з положення напівприсяду, тримати в нормі вагу. За цей час через біль в спині я звернувся до Володимира Володимировича лише один раз. І він знову мені допоміг. Але я точно знаю причину загострення: порушив правило підйому вантажу. Як волонтеру, мені часто доводиться завантажувати-розвантажувати досить важкі предмети. Тому забувати про правила не варто. Alia Zazka Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Нарешті я потрапила до Володимира Володимировича. Найкраще, що можна зробити для свого тіла та здоровʼя - це опинитися в руках цієї прекрасної людини. Я спортсменка, моє тіло підлягає щоденним навантаженням і звичайно потребує правильного підходу відновлення та лікування. І я шукала саме такий підхід як у професора Гонгальського - велика рідкість знайти лікаря з таким колосальним досвідом, широким поглядом, неймовірними і безцінними знаннями. Радію, що тепер відчуваю легкість руху, іншу амплітудність і навіть ясність розуму 🩷 Дуже рекомендую всім піклуватися про себе, звертатися вчасно, не затягувати з відчуттям болю чи дискомфорту. Хребет - це основа, це база. Не шкодуйте на це ні фінансів ні часу ) Ярослава Матушевська Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Я звернулася до клініки через сильні головні болі які тривалий час погіршували якість мого життя. Я вже почала звикати до думки,що доведеться постійно жити з дискомфортом.Але знайомство з Володимиром Володимировичем повністю змінило моє уявлення про лікування.Після курсу лікування методом голковколювання під наглядом Володимира Володимировича я відчула значне покращення. Сьогодні я почуваюся настільки добре, як не почувалася вже дуже давно. Найголовніше — головний біль зник, і все це без прийому ліків. Володимир Володимирович — лікар, який не лише володіє високим професіоналізмом, а й уважно ставиться до пацієнта, шукаючи причину проблеми та підбираючи ефективне лікування. Від щирого серця дякую за допомогу, турботу та повернення до нормального самопочуття. І хочу ще додати що лікування не обов’язково має бути з таблетками,(як раніше мене лікували інші лікарі),потрібно розширювати свої можливості . Вважаю, що Володимир Володимирович — лікар дуже високого рівня, справжній професіонал своєї справи. Хотілося б, щоб його досвід, знання та підхід до лікування ставали прикладом для інших спеціалістів. Саме такі лікарі змінюють життя пацієнтів на краще. ❤️ Люда Дидовец Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Вдячна за допомогу професору Володимиру Володимировичу Гонгальскому! Звернулась з болями в тройничному нерві та високим тиском. Проблеми були більш ніж 4 роки. Інші лікарі не могли встановити діагноз та правильно підібрати лікування Проф.Гонгальский провів діагностику та за допомогою своїх методів пролікував мене. Тиск прийшов в норму, біль минає, відчуваю себе значно краще. Дякую Володимиру Володимировича! Николай Николай Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Дякувати Богу що є щирі люди,багаті душею ,гарячим серцем,віддані своїй справі,справжні фахівці.Дружньому колективу міцного здоров'я,успіхів.Ви геніальні.Храни Вас Господь! Валентин Бойко Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Анастасии Геннадиевне большое спасибо за оказанную мне помощь. Поясница как новенькая и седалищный нерв не болит. Ольга Костюкова Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Я сиделка. У подопечной дименция. Дети обратились к доктору Гонгальскому. Точний діагноз. Пережати сосуди. Сосудистая дименция. После процедур ясний взляд. Хороший контакт. Очень удивлена. Очень рекомендую. Светлана Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Обращалась по поводу болезни бедра. Водить вообще не могла. Мучалась несколько лет. Сразу поставили точный диагноз. Помогло с первого раза. Анастисия Генадиевна достойная ученица профессора Гонгальского. Он лечил мне шею и от головных болей чуть раньше. Спасибо большое. Очень всем рекомендую.
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Телефоны
(044) 339-90-20 (Многоканальный) (044) 292-41-21 (044) 292-18-54 (096) 199-25-81 (093) 903-36-20 (066) 030-08-36