Телефоны
(044) 339-90-20 (Многоканальный) (044) 292-41-21 (044) 292-18-54 (096) 199-25-81 (093) 903-36-20 (066) 030-08-36
Мы диагностируем и лечим заболевания нервной системы
и опорно-двигательного аппарата (позвоночник и суставы) с 1978 года
МРТ открытого типа Hitachi 0.4 тесла
МРТ аппарат Toshiba Vantage Elan 1.5 тесла
GE LOGIQ F8 General Electric Co
Philips AFFINITY 50
Цифровой рентгеновский диагностический комплекс «Radspeed» производства фирмы SHIMADZU
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Телефоны
(044) 339-90-20 (Многоканальный) (044) 292-41-21 (044) 292-18-54 (096) 199-25-81 (093) 903-36-20 (066) 030-08-36