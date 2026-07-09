Безопасность и комфорт ваших визитов

Сообщаем, что клиника работает стабильно и в штатном режиме. ✅ Всегда есть свет: работаем на автономных источниках питания. ✅ Всегда тепло: обеспечиваем комфортную температуру в помещении. Не откладывайте заботу о себе. Ждем вас!