ВСЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В ОДНОМ ЗДАНИИ
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  • МРТ открытого типа Hitachi 0.4 тесла
    Для пациентов, страдающих клаустрофобией
    Наилучшее качество снимков среди аппаратов этой категории

    — МРТ мозга (стандарт) 980 грн

    — МРТ позвоночника 890 грн

Лечебно-диагностический центр «Меддиагностика»

Мы диагностируем и лечим заболевания нервной системы
и опорно-двигательного аппарата (позвоночник и суставы) с 1978 года

Наши преимущества

Своя парковка, кафе, климат-контроль с кондиционированием, логистика приема и обследования. 200 метров от метро «Дарница»
Центр «Меддиагностика» многие годы был диагностическим Центром кафедры неврологии и реабилитационной медицины Национального медицинского университета
Два МРТ, один из которых открытого типа для лиц с клаустрофобией, цифровой рентген и парк УЗИ оборудования от ведущих производителей Японии, США и Европы
Врачи неврологи, ортопеды-травматологи, ревматологи, кардиологи, диагносты-радиологи. Доктора со стажем работы более 20 лет с высшими аттестационными квалификационными категориями, кандидаты и доктора медицинских наук

Что мы лечим

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Направления лечения

Неврология
Неврология
Вертеброневрология
Вертеброневрология
Травматология-ортопедия
Травматология-ортопедия
Вертебрология
Вертебрология
Ревматология
Ревматология
Реабилитация
Реабилитация
Кардиология
Кардиология
Гинекология
Гинекология
Урология
Урология

Диагностика

МРТ
УЗИ
Рентген
Кардиология
Денситометрия
Гинекология
Лаборатория
МРТ
Мы проводим МРТ диагностику
Наше оборудование

МРТ открытого типа Hitachi 0.4 тесла

МРТ аппарат Toshiba Vantage Elan 1.5 тесла

УЗИ
Мы проводим УЗИ диагностику
Наше оборудование

GE LOGIQ F8 General Electric Co


Philips AFFINITY 50

Рентген
Мы проводим рентген
Наше оборудование

Цифровой рентгеновский диагностический комплекс «Radspeed» производства фирмы SHIMADZU

Кардиология
Кардиология
Денситометрия
Денситометрия
Гинекология
Гинекология
Лаборатория
Лабораторная диагностика
  • - Исследования бактериологические
  • - Исследования крови
  • - Биохимические исследования крови
  • - Серологические исследования
  • - Иммунологические исследования
  • - Гормональные исследования
  • - Исследования методом полимеразной цепной реакции ПЦР (полимеразная цепная реакция)
  • - Исследования мочи
  • - Исследования выделений
  • - Исследования фекалий

Наши врачи
Гонгальский Владимир Владимирович
Доктор медицинских наук, ортопед-травматолог, невролог, вертеброневролог
Костьев Игорь Кимович
Медицинский директор, врач-невролог
Максимов Григорий Александрович
Помощник директора
Басов Александр Владимирович
Врач УЗИ-диагностики
Копыл Евгений Геннадиевич
Ортопед-травматолог, вертебролог
Долгополова Наталья Викторовна
Врач УЗИ-диагностики
Жандаров Сергей Владимирович
Врач кардио-ревматолог
Шитюк Михаил Юрьевич
Врач ортопед-травматолог, вертебролог
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Отзывы

Отзыв о лечении головной боли в Центре «Меддиагностика»
ОТЗЫВ Прокопенко Светлана о результатах лечения в Центре «Меддиагностика»
Прокопенко Светлана
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    Акции

    Скидки на МРТ 1,5 и 0,4 тесла
    Действуют скидки на МРТ закрытого типа (1,5 тесла) и на МРТ открытого типа (0,4 тесла) При 2-х МРТ-исследований скидка на втрое исследование - 5% При 3-х МРТ-исследований скидка на третье исследование -
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