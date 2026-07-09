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Инга Гончаренко Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Я хочу поблагодарить не только врачей, но и весь персонал клиники. Волшебное место, с тёплым и внимательным отношением. Всем Спасибо! Olha Mykhaliuk Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Рекомендую клініку «Меддіагностика» на Дарниці! До Володимира Володимировича Гонгальського ми з сином-підлітком прийшли свідомо. Коли я вивчила багаторічний досвід професора у неврології та реабілітаційній медицині. І нам був важливий підхід у лікуванні, який би спирався не на таблетки, а саме кінезіотерапію. Запит був на покращення стану сина, який жалівся на головні болі, порушення сну, тиск в області серця і запаморочення. Оперативно була проведена діагностика: МРТ, рентген, ЕЕГ та низка обстежень, які лікар вважав за потрібне. Треба бути готовим, що перший етап: діагностика та консультація - витратні. Але все робиться на місці - це швидко і зручно. До того ж всі результати вам видають на руки із детальним описом. Результати діагностики Володимир Володимирович детально пояснив. І вже після першого проведеного ним сеансу кінезіо- та рефлексотерапії сину стало краще. Покращення ми закріпили курсом масажу та лазеротерапії, згідно з рекомендаціями Володимира Володимировича, за що безмежно вдячні. Із зручностей: для відвідувачів клініки є парковка. Світлана Ковальчук Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Більше 20 років назад ми звернулися за допомогою до Гонгальського Володимира Володимировича з болями в поперековому відділі, і він нам допоміг за один раз.І тепер через більше 20 років ми знову звернулися до професора, до людини з великої літери і знову поставив нас на ноги.Велика подяка пану Гонгальському Володимиру Володимировичу. Раджу людям з подібними проблемами звертатися до професора ГОНГАЛЬСЬКОГО ВОЛОДИМИРА ВОЛОДИМИРОВИЧА. Низький уклін людям в білих халатах! Віта Клочко Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Зверталася за допомогою в лікуванні дитини до Гонгальського В.В. у звʼязку з відставання у розвитку доньки. Після проходження курсу у професора дитина відчуває себе значно краще, пройшло заїкання, стала більш контактнішою, покращилося розуміння зовнішнього світу. Покращилася соціалізація. Проходили в клініці діагностику і фізіотерапію, всі співробітники професіонали свого діла, з дитиною були чуйні і ввічливі. Клініку рекомендую. Татьяна Мельникова Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Велике-велике дякую Володимиру Володимировичу! Маю проблему більше 25 років. Лікувалась в Україні, в Німеччині. А допомогли мені в клініці Меддіагностика Обстеження, консультації та лікування все швидко і ефективно. Хочу відзначити що професор Гонгальский є першим лікарем, який розібрався в моєму стані та допоміг мені. Відчуваю себе значно краще. Дякую всім співробітникам клініки за чуйність та допомогу. Дякую! Катерина Петрова - Яремко Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Безмежно вдячна клініці «Меддіагностика» за те, що повернули мене до нормального життя! Мій шлях до правильного діагнозу був довгим і виснажливим. Я зверталася до різних лікарів у Дніпрі, Харкові але, на жаль, допомоги не отримала. Невролог взагалі призначила лише заспокійливі препарати, а три ревматологи запевняли, що ревматологічних проблем у мене немає, окрім плоскостопості. Коли я потрапила до клініки «Меддіагностика», мене не просто вислухали — мене комплексно обстежили. Було проведено УЗД, рентген, аналізи, після чого професор встановив справжню причину моїх страждань — плантарний фасціїт, а також виявили запальний процес у суглобах. Найголовніше — професор знайшов причину цього запалення, а не просто лікував симптоми. Сьогодні я можу сказати, що живу без того болю, який супроводжував мене тривалий час. Я знову спокійно ходжу, мене більше не турбують почервоніння та печіння стоп і долонь, не болять п'яти та коліно. Для мене це справжнє щастя. Окремо хочу висловити щиру вдячність усій команді клініки. ❤️ Професору Гонгальському Володимиру Володимировичу — за професіоналізм, уважність і людяність. Це лікар, якому справді не байдуже. Він шукає причину захворювання, не призначає зайвих обстежень чи ліків, уважно контролює лікування та завжди підтримує зв'язок із пацієнтом. Для мене він — справжній чарівник. ❤️ Наталії Іванівні, старшій медичній сестрі, — за неймовірну турботу. Кожна процедура проходила в атмосфері тепла й підтримки. Вона ставиться до пацієнтів із такою щирою увагою, ніби до рідних. ❤️ Лікарю Тишкевичу Олегу Антоновичу — за професійно проведену фізіотерапію, високий рівень знань, тактовність і цікаве спілкування. ❤️ Лікарю Абраменку Володимиру Валерійовичу — за сеанси голкорефлексотерапії, які щоразу дивували результатом і стали важливою частиною мого одужання. ❤️ Дівчатам із маніпуляційного кабінету — за усмішки, доброзичливість і позитивний настрій. Завжди привітні, уважні та дуже професійні. У клініці панує особлива атмосфера. Тут немає метушні, довгих черг чи байдужого ставлення. Тут дуже затишно, спокійно й по-домашньому. З першого дня мене оточили турботою, увагою та, найголовніше, високим професіоналізмом. Щиро дякую всьому колективу «Меддіагностика» за повернуте здоров'я, можливість знову жити без болю і віру в те, що справжні лікарі існують. Від щирого серця рекомендую цю клініку всім, хто вже зневірився знайти причину своїх проблем. Елена Григорьевна Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Клініка супер! Після загострення хвороби( 6 років) ,яке нині тривало півтора року( були дуже сильні болі в попереку, суглобах,ногах, аж до незмоги самостійно пересуватися ), усього за місяць ефективного лікування тут мене буквально поставили на ноги. Болі зникли, ходжу прямо, не кульгаю, тепер можу пересуватися самостійно, працювати і знову радіти кожному новому дню! Дякую! Светлана Мироненко Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Звертаюсь в медичний центр Меддіагностика не вперше, завжди дуже гарне ставлення до пацієнтів. Всі лікарі професіонали своєї справи. Я лікувалась у Гонгальського Володимира Володимировича, проблема моя з хребтом. З першого прийому мені стало легше після призначених процедур. Я дуже вдячна Володимиру Володимировичу, що він своїми знаннями допомогає людям далі жити без болю. Дуже вдячна всьому колективу . Nata Di Trustindex перевіряє, що вихідним джерелом відгуку є Google.Хочу щиро подякувати професору Гонгальському Володимиру Володимировичу! Звернулася з проблемою спини (спондилоартроз), і вже після двох прийомів відчула значне полегшення. Дуже уважний, професійний та компетентний лікар, який пояснює все зрозуміло й призначає лікування по суті. Рекомендую перед консультацією зробити МРТ відповідного відділу хребта та взяти із собою диск із записом дослідження.
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Телефоны
(044) 339-90-20 (Многоканальный) (044) 292-41-21 (044) 292-18-54 (096) 199-25-81 (093) 903-36-20 (066) 030-08-36